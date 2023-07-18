Страны ЕС и Латинской Америки на саммите поддержали черноморскую зерновую сделку

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Главы государств-членов ЕС и Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) выразили поддержку черноморской зерновой инициативе, а также "справедливому и прочному" миру на Украине.

"Мы в равной степени подтверждаем нашу поддержку черноморской зерновой инициативы и усилий генсека ООН, направленных на то, чтобы она продолжала действовать. Мы поддерживаем все дипломатические усилия, нацеленные на достижение справедливого и прочного мира (на Украине - ИФ) в соответствии с уставом ООН", - говорится в совместном заявлении ЕС-СЕЛАК по итогам саммита.

Председатель Евросовета Шарль Мишель со своей стороны указал, что события на Украине не затмили для ЕС других вызовов: таких, как как климатические изменения, справедливость экономических отношений, борьба с бедностью, цифровые трансформации и появление искусственного интеллекта.

Ранее европейские СМИ писали о том, что пункт декларации, касающийся ситуации на Украине, вызвал на встрече ЕС-СЕЛАК упорные дебаты, относительно формулировок, предлагавшихся Брюсселем. По данным западных изданий, самым непримиримым противником окончательного текста, уже отредактированного в целях достижения компромисса, была Никарагуа.

Всего в третьем саммите ЕС-СЕЛАК, собравшемся впервые за восемь лет, участвовали главы государств и правительств стран Евросоюза и 33 стран Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна. Он прошел 17-18 июля в Брюсселе.

Мишель назвал этот саммит "оптимистичной страницей", которая открывается в отношениях сторон.

Со своей стороны, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен также заявила об успехе встречи. "В первый же день мы запустили программу инвестиций в соответствии с нашей новой инвестиционной инициативой Global Gateway", - отметила председатель ЕК.