Блинкен пообещал искать замену зерновой сделке

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - США и их союзники будут искать способы заменить черноморскую зерновую инициативу, однако найти альтернативу такого же масштаба будет непросто, заявил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы будем смотреть, что еще можно сделать, чтобы найти другие пути вывезти украинскую агропродукцию на мировой рынок... Но очень сложно найти замену такого же масштаба", - сказал он.

Он допустил, что решение России не продлевать сделку может оказать негативный эффект на поиск этих путей, так как "другие страны, компании и так далее будут очень обеспокоены тем, что может случиться с их судами и работниками, если Россия против любого экспорта из Украины".

"Результатом сегодняшних действий России оказался... рост цен, мы уже наблюдаем реакцию рынков на это, цены уже растут, - сказал также глава Госдепа. - Соглашение нужно восстановить как можно быстрее".

Москва 17 июля направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения относительно продления зерновой сделки. Российский МИД объявил, что с 18 июля сделка прекращает действие. Российская сторона будет готова ее возобновить, когда будет выполнена российская часть договоренностей.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - о создании морских коридоров для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и о снятии барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца.