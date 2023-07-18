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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Главы МИД Турции и России обсудили зерновую сделку

Главы МИД Турции и России обсудили зерновую сделку
Фото: Getty Images

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров 18 июля обсудили по телефону черноморскую зерновую инициативу, сообщают турецкие СМИ.

По их информации, министры также обсудили закупку у России самолетов для тушения лесных пожаров.

Днем ранее российский МИД объявил, что с 18 июля зерновая сделка прекращает свое действие. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным продление действия договоренностей.

В частности, Эрдоган выразил уверенность, что Путин, как и он сам, хотел бы продления сделки. Он добавил, что сделка "вошла в историю как пример успешной дипломатии" и выразил надежду, что она продолжит действовать без перебоев и заявил об "активных усилиях" Анкары по этому вопросу.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года при участии ООН, России, Турции и Украины. Одна часть сделки предусматривала создание морских коридоров безопасности для вывоза зерна из украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по контролю за этими судами, чтобы на них не провозилось оружие. Вторая часть сделки предусматривала усилия ООН по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. В Москве заявляют, что российская часть сделки не выполнялась.

МИД ООН Реджеп Тайип Эрдоган Сергей Лавров Турция Хакан Фидан
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