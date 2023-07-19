SpaceX в среду запустит на орбиту 15 спутников Starlink

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в среду по московскому времени стартует на орбиту с очередной партией из 15 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск будет осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии во вторник в 21:40 по Тихоокеанскому времени США (в среду в 7:40 по Москве).

Это 95-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 26-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,8 тыс. таких спутников. Часть из них вышли из строя или сошли с орбиты. Почти 4,5 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в 10-й раз, должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, находящуюся в Тихом океане.