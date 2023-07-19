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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Запасы нефти в США снизились на 708 тыс. баррелей за неделю

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 708 тыс. баррелей - до 457,42 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

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Товарные запасы бензина снизились на 1,07 млн баррелей и составили 218,39 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 13 тыс. баррелей, до 118,19 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

США нефть
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