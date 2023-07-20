Цены на нефть стабилизировались утром в четверг после умеренного снижения накануне

Brent торгуется у $79,5 за баррель

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок слабо меняются утром в четверг после сдержанного снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного данными о меньшем, чем ожидалось, сокращении нефтяных запасов в США.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 по московскому времени составила $79,47 за баррель, что на 1 цент (0,01%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на 17 центов (0,2%) - до $79,46 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени также повысились на 1 цент (0,01%) и составили $75,36 за баррель. По итогам предыдущей сессии они снизились на 40 центов (0,5%) - до $76,35 за баррель.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 708 тыс. баррелей, тогда как аналитики ждали более выраженного сокращения, на 2,5 млн баррелей.

Товарные резервы бензина снизились на 1,07 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 13 тыс. баррелей. Опрошенные Bloomberg эксперты ожидали уменьшения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Между тем резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 2,891 млн баррелей.

Участники рынка также оценивают темпы роста экономики Китая, крупнейшего импортера топлива в мире, и вероятность рецессии в США, где Федрезерв готовится к окончанию цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Нефть испытывает определенное давление с учетом опасений по поводу мировой экономики, ответил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн. Если спрос останется высоким, "мы можем увидеть существенное сокращение запасов нефти и нефтепродуктов", при этом "восстановление курса доллара США умеряет энтузиазм" рынка, сказал он.