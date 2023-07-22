Моряки РФ и КНР провели артиллерийские стрельбы на учениях в Японском море

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Российские и китайские корабли в ходе военно-морского учения "Север/Взаимодействие - 2023" выполнили совместную артиллерийскую стрельбу по морской цели, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Следуя в строю кильватера, российские корабли вели огонь по мишени на дистанции более 5 км из 100-мм артиллерийских установок А-190 и Ак-100. Китайские моряки поражали цели из 130-мм корабельных артиллерийских установок H/PJ-38 и 76-мм универсальных артустановок", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что также в течении дня моряки ВМФ России и ВМС Китая отработали поиск, сопровождение и вытеснение неизвестной подводной лодки.

"По легенде учения субмарина условного противника была обнаружена штатными гидроакустическими средствами кораблей. Для слежения и классификации подводной лодки в воздух подняли противолодочный вертолет Ка-27ПЛ с гидроакустическим оборудованием. Командование приняло решение о преследовании и вытеснении подлодки из района проведения учений", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что учения проходят с 20 по 23 июля в акватории Японского моря. Их основная цель - укрепление военно-морского сотрудничества между РФ и КНР, поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Военно-морской флот России на учениях представляют большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Гремящий", а также суда обеспечения.

От ВМС НОАК (Народно-освободительной армии Китая) в учениях задействованы эскадренные миноносцы "Цицикар" и "Гуйян", сторожевые корабли "Цзаочжуан" и "Жичжао", корабль комплексного снабжения "Тайху".

Также к маневрам с двух сторон привлекается более 30 летательных аппаратов морской авиации, в том числе противолодочные самолёты и вертолёты, истребители-перехватчики.