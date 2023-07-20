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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

"Тинькофф инвестиции" продолжат торги долларовыми бумагами в стандартном режиме

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Торги долларовыми ценными бумагами после попадания Тинькофф банка под санкции США продолжатся в стандартном режиме, сообщили "Тинькофф инвестиции".

"Мы подготовились к любым возможным событиям. Торги по всем ценным бумагам, номинированным в долларах США, продолжатся в стандартном режиме", - говорится в телеграм-канале брокера.

"Тинькофф инвестиции" еще в феврале 2023 года (после попадания Тинькофф банка под санкции ЕС) сообщили, что подготовились к любым возможным событиям и разработали инфраструктурное решение, которое позволит бесшовно для клиентов перевести активы в новую неподсанкционную компанию. Представитель брокера подтвердил, что этот перевод состоялся.

Тинькофф банк Тинькофф инвестиции США
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