"Тинькофф инвестиции" продолжат торги долларовыми бумагами в стандартном режиме

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Торги долларовыми ценными бумагами после попадания Тинькофф банка под санкции США продолжатся в стандартном режиме, сообщили "Тинькофф инвестиции".

"Мы подготовились к любым возможным событиям. Торги по всем ценным бумагам, номинированным в долларах США, продолжатся в стандартном режиме", - говорится в телеграм-канале брокера.

"Тинькофф инвестиции" еще в феврале 2023 года (после попадания Тинькофф банка под санкции ЕС) сообщили, что подготовились к любым возможным событиям и разработали инфраструктурное решение, которое позволит бесшовно для клиентов перевести активы в новую неподсанкционную компанию. Представитель брокера подтвердил, что этот перевод состоялся.