США ввели санкции против Тинькофф банка, Локо-банка и банка "Солидарность"
Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - США ввели блокирующие санкции против пяти российских кредитных организаций, в том числе Тинькофф банка, Локо-банка и банка "Солидарность", сообщил американский Минфин.
В SDN-list также включен банк "Юнистрим" (оператор одноименной платежной системы) и Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ).
Параллельно OFAC выпустило стандартную для таких случаев лицензию, разрешающую операции с подпавшими под санкции банками до определенной даты (18 октября).