Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

США ввели санкции против Тинькофф банка, Локо-банка и банка "Солидарность"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - США ввели блокирующие санкции против пяти российских кредитных организаций, в том числе Тинькофф банка, Локо-банка и банка "Солидарность", сообщил американский Минфин.

В SDN-list также включен банк "Юнистрим" (оператор одноименной платежной системы) и Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ).

Параллельно OFAC выпустило стандартную для таких случаев лицензию, разрешающую операции с подпавшими под санкции банками до определенной даты (18 октября).

OFAC Локо-банк Минфин США Тинькофф банк Солидарность Юнистрим
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Жара в нескольких странах Европы сменилась бурями с градом

США ввели санкции против УГМК

Канада ввела санкции против "большой-четверки" российских сотовых операторов

США ввели санкции против Кудрина

США ввели санкции против Кудрина

ЕК может осенью выдвинуть законодательное предложение по поводу замороженных активов РФ

ЕК может осенью выдвинуть законодательное предложение по поводу замороженных активов РФ

Российский МИД готов содействовать усилиям по стабилизации обстановки в ЦАР

Литва подтвердила утечку данных саммита НАТО из-за взлома ее систем

Литва подтвердила утечку данных саммита НАТО из-за взлома ее систем

Gunvor назвал беспричинным отказ Аргентины принять танкер с российским СПГ

Дипломатическое противостояние

Россия ввела уведомительный порядок передвижения британских дипломатов

Россия ввела уведомительный порядок передвижения британских дипломатов

Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });