Южная Корея пригрозила Пхеньяну крахом северокорейского режима в случае применения ядерного оружия

Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Южная Корея предупредила, что КНДР столкнется с "концом" своего режима в случае применения ядерного оружия.

"В случае любой северокорейской ядерной атаки против южнокорейско-американского альянса, она (КНДР - ИФ) столкнется с немедленным, подавляющим и решительным ответом со стороны альянса, и мы еще раз настоятельно предупреждаем, что атака приведет к концу северокорейского режима", - говорится в заявлении министерства обороны Южной Кореи.

Военное ведомство отметило, что ядерная программа Пхеньяна и ракетные провокации являются "явными" нарушениями резолюций Совета Безопасности ООН и "незаконной деятельностью".

"Северная Корея никогда не добьется никаких уступок от южнокорейско-американского альянса из-за своих ядерных разработок и угроз, и мы настоятельно призываем ее признать, что ее изоляция и обездоленность будут только углубляться, и быстро встать на путь денуклеаризации", - заявили в министерстве обороны.

Ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нам предостерёг США и их союзников от "безрассудных попыток применить ядерное оружие" на Корейском полуострове и заверил, что Пхеньян обеспечит защиту своих национальных интересов.

"Вооруженные силы КНДР будут последовательно подавлять и отражать безрассудные попытки США и их приспешников применить ядерное оружие на Корейском полуострове", - говорится в заявлении министра, опубликованном ЦТАК.

В нем отмечается, что Северная Корея "будет ответственно выполнять свою важную миссию защиты суверенитета, территориальной целостности и основных интересов государства".

Кан Сун Нам добавил, что заход атомной подводной лодки США представляет "слишком опасную" ситуацию. По его словам, присутствие близ КНДР такой американской подлодки может отвечать критериям применения ядерного оружия Пхеньяном.

Накануне сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль взошел на борт атомной подводой лодки (АПЛ) США USS Kentucky, пришвартовавшейся в Пусане, и призвал КНДР не пытаться предпринимать ядерные провокации.

Прибытие USS Kentucky стало первым с 1981 года визитом американской АПЛ с баллистическими ракетами в Южную Корею.

Между тем, утром в среду КНДР запустила две баллистические ракеты. На прошлой неделе КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету.