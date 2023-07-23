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В Греции спрогнозировали самую продолжительную жару в истории метеонаблюдений в стране

В Греции спрогнозировали самую продолжительную жару в истории метеонаблюдений в стране
Фото: Lefty Damian/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Аномально жаркая погода в Греции, на фоне которой в стране вспыхнули масштабные лесные пожары, может стать рекордной по продолжительности из когда-либо зафиксированных в стране, сообщает CNN со ссылкой на Афинскую национальную обсерваторию.

"Мы, вероятно, переживем от 15 до 16 дней сильной жары, чего никогда раньше не было в нашей стране", - сказал директор по исследованиям обсерватории Костас Лагувардос в эфире телеканала.

Он отметил, что жара может продлиться и дольше, однако на данный момент "это трудно предсказать".

По словам Лагувардоса, самая мощная тепловая волна, зарегистрированная в Греции, длилась 12 дней, она накрыла страну в июле 1987 года.

Исследователь добавил, что температура в Афинах этим летом может побить исторический рекорд - 44,8 градуса по Цельсию, который был зафиксирован в июне 2007 года.

В связи с резкими повышением температуры воздуха в Афинах изменили часы посещения Акрополя и других археологических памятников. Работники некоторых объектов устроили забастовки в знак протеста против условий труда.

Уже около недели сильные лесные пожары бушуют в нескольких районах Греции, в частности, на острове Родос, вблизи Афин, в городе Мандра на западе от столицы, а также близ Коринфского канала.

В начале этой недели из четырех деревень Родоса эвакуировали жителей и туристов. Эвакуации проводили также из летнего лагеря Афин и реабилитационного центра для пожилых людей. Пожарные продолжают усилия по локализации возгораний. Кроме того, Евросоюз направил в Грецию пожарные самолеты, машины и специалистов для борьбы с огнем.

Аномальная жара наблюдается и в других странах Европы, а также в США. На этой неделе температура постоянно превышала 40 градусов по Цельсию в странах Южной и Восточной Европы.

Греция
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