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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:12

На острове Родос из-за природных пожаров эвакуировали 19 тыс. человек

На острове Родос из-за природных пожаров эвакуировали 19 тыс. человек
Эвакуация туристов на греческом острове Родос из-за лесного пожара
Фото: Lefty Damian/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Греческие власти эвакуировали около 19 тыс. человек на охваченном природными пожарами острове Родос, сообщает в воскресенье Associated Press.

По данным полиции, 16 тыс. человек удалось вывезти с острова по воздуху, а еще 3 тыс. - по морю. Речь идет о людях, проживавших в 12 деревнях и в ряде гостиниц. В правительстве Греции пояснили, что это стало самой крупной подобной операцией в истории страны.

Борьбу с лесными пожарами ведут на земле 266 пожарных и 49 единиц спецтехники. Им помогают с воздуха десять самолетов: семь греческих, два турецких и один хорватский.

Греция столкнулась в последние дни с волной аномальной жары. Это стало одной из причин возникновения природных пожаров на Родосе и в других частях страны.

Греция Родос
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