Спасатели из Франции, Италии и Польши помогут тушить пожары в Греции

Их туда направят через механизм гражданской защиты ЕС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз направит в Грецию пожарные самолеты, машины и сотрудников пожарных служб для локализации масштабных лесных пожаров, сообщил Генеральный директорат Еврокомиссии по гражданской защите и оказанию гуманитарной помощи (ECHO).

В Грецию отправят четыре специализированных самолета из Франции и Италии, а также три пожарных бригады из Польши, Румынии и Словакии. Всего в бригадах 220 пожарных и 65 машин.

"Мы переживаем период жары на юге Европе, которая уже вызвала разрушительные последствия в Греции, где за короткое время выгорели сотни гектаров земли. В сложившейся ситуации быстрое реагирование со стороны ЕС имеет важное значение, я благодарю эти пять стран за их солидарность с Грецией", - заявил через пресс-службу член Еврокомиссии по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Кроме того, в Греции уже работают наземные пожарные команды из Румынии, Болгарии и Мальты. Их направили туда ранее в рамках плана ЕС по обеспечению готовности к сезону лесных пожаров.

Греция 18 июля активировала механизм гражданской защиты ЕС.

По данным газеты "Катимерини", ранее в среду из-за сильного пожара на острове Родос эвакуировали жителей четырех деревень.

Греческие СМИ со ссылкой на местную пожарную службу сообщают, что за прошедшие 48 часов в стране вспыхнули более 123 пожаров.

Пожарные продолжают бороться с огнем в городах Мандра (находится к западу от Афин) и Лутраки (расположен у Коринфского канала).

Природные пожары в Греции начались на фоне аномальной жары. В центральной части страны температура достигает 44 градусов по Цельсию. В греческом метеорологическом центре предупредили, что в четверг страну может накрыть новая тепловая волна. Она может привести к возникновению новых пожаров.

Накануне сообщалось, что вблизи Афин начались три лесных пожара. Один - в селе Куварас в 27 км к юго-востоку от Афин, второй в лесу неподалеку от Лутраки. Третье возгорание началось в понедельник в районе Дервенохория, примерно в 30 километрах к северу от Афин. По данным западных СМИ, этот пожар особенно силен из-за пересеченной местности и мощных порывов ветра. Сообщалось об эвакуации из летнего детского лагеря Афин и из реабилитационного центра для пожилых людей. Эвакуируют и туристов.

К задымленным берегам отправили корабли береговой охраны для оказания помощи в случае необходимости.