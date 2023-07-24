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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:39

Нетаньяху выписали из больницы после установки кардиостимулятора

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник покинул медицинский центр близ Тель-Авива после установки кардиостимулятора на минувших выходных, пишет газета Times of Israel.

По данным издания, премьер-министра выписали из медицинского центра Шибы, где он находился более суток.

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Ранее в июле Нетаньяху уже попадал в больницу - тогда его госпитализировали на сутки для проведения обследования из-за обезвоживания.

Тем временем, в понедельник в Израиле парламент голосует во втором и третьем чтении по юридической реформе, из-за которой в стране не утихают многотысячные акции протеста, регулярно продолжающиеся с начала этого года. Пока неизвестно, приедет ли Нетаньяху в понедельник в Кнессет.

Израильские СМИ пишут, что в Иерусалиме продолжаются массовые акции протеста, и что демонстранты приковали себя наручниками около здания Кнессета. Полиция применяет в некоторых районах города водометы, чтобы разогнать протестующих, которые заблокировали дороги для проезда транспорта. Горожанам рекомендуют избегать улиц и районов, где проходят акции.

Биньямин Нетаньяху Иерусалим Израиль
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