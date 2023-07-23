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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:21

Биньямин Нетаньяху перенес операцию по установке кардиостимулятора

Биньямин Нетаньяху перенес операцию по установке кардиостимулятора
Фото: Antonio Masiello/Getty Images

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху провели операцию по установке кардиостимулятора ранним утром в воскресенье, сообщает The Times Of Israel.

По информации издания, врачи оценивают состояние Нетаньяху как хорошее, он пока остается под наблюдением врачей в медицинском центре имени Хаима Шибы в городе Рамат-Ган.

15 июля сообщалось, что Нетаньяху доставили в больницу в связи с жалобами на плохое самочувствие. У премьера Израиля при обследовании не выявили проблем с сердцем, но ему имплантировали прибор для измерения сердечного ритма, после чего выписали из больницы. Показания этого прибора указали на необходимость установки кардиостимулятора.

Биньямин Нетаньяху Израиль
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