Нетаньяху после операции на сердце заявил, что уже в понедельник будет в парламенте

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после операции на сердце заявил, что чувствует себя хорошо и готов уже в понедельник возобновить работу.

"Как видите, у меня все хорошо", - заявил он в видеообращении, записанном в воскресенье в больнице.

По сообщению газеты Jerusalem Post, Нетаньяху ожидает, что в понедельник его выпишут из больницы и позже в тот же день он уже будет в Кнессете на голосовании по вызывающей острые споры в стране судебной реформе.

Ранее стало известно, что в субботу вечером Нетаньяху установили кардиостимулятор. Врачи сообщили, что операция прошла успешно.