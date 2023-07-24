Уровень радиоактивного цезия в рыбе близ "Фукусимы" превысил в 180 раз допустимую норму

Проверка уровня радиации морского леща из Японии на рыбном рынке в Сеуле Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Эксперты выявили многократное превышение установленной в Японии допустимой нормы содержания радиоактивного цезия в рыбе, выловленной близ АЭС "Фукусима-1" в мае этого года, сообщает в понедельник The Guardian.

По данным издания, компания-оператор аварийной АЭС Tepco выявила, что пойманный 18 мая близ дренажных отверстий АЭС черный окунь содержал в 180 раз больше радиоактивного цезия, чем показатель, считающийся в Японии безопасным.

В Tepco указали, что в период с мая 2022 года по май 2023 года у "Фукусимы" ученые обнаружили 44 рыбы с уровнем содержания радиоактивного цезия, который превышал разрешенный показатель в 100 беккерелей на 1 кг.

В январе 2016 года специалисты прекратили регулярный мониторинг рыб в районе АЭС, поскольку были установлены специальные рыболовные сети, которые должны препятствовать тому, чтобы потенциально зараженные рыбы могли покинуть эту территорию и распространить радиацию.

Эта информация появилась на фоне того, как в Японии готовятся к сбросу в океан воды, которая использовалась для охлаждения реакторов пострадавшей от цунами в 2011 году АЭС "Фукусима-1".

Эксперты МАГАТЭ заявляли, что эти действия будут безопасными. Глава организации Рафаэль Гросси в начале июля посещал Японию. Он признал, что МАГАТЭ непросто убедить общественность в безопасности готовящегося мероприятия. Однако, по его словам, агентство в последующие десятилетия будет следить за реализацией плана, "пока последнюю каплю воды, собранной у реакторов, не спустят из хранилищ в безопасном режиме". Гросси отметил, что постепенный спуск отработанной воды с АЭС - зарекомендовавший себя метод, который активно применяют в таких странах, как Китай, Южная Корея, США и Франция.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

В апреле 2021 года власти Японии объявили о планах постепенного сброса воды в океан с "Фукусимы-1" после ее специальной обработки. Ожидается, что сброс начнется в ближайшие месяцы. По планам японской стороны, вода будет выходить через специальный подводный туннель в течение нескольких десятилетий, что, как настаивают в Токио, будет безопасно как для людей, так и для морской флоры и фауны.

Решение Токио вызвало широкое недовольство со стороны соседних стран и, в частности, среди представителей рыболовной индустрии, которые опасались, что потребители будут отказываться от любых морепродуктов, выловленных в этой зоне.

Некоторые ученые полагают, что долгосрочные последствия такого шага не ясны, поэтому сброс воды нужно отложить.