Япония приняла решение о начале сброса воды с АЭС "Фукусима-1" с 24 августа

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Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Сброс воды, которая использовалась для охлаждения реакторов АЭС "Фукусима-1", начнется на этой неделе в четверг, передает телекомпания NHK.

"Правительство (...) приняло решение начать сброс воды 24 августа", - сообщил телеканал.

По данным агентства Киодо, премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что Япония, несмотря на опасения местных рыбаков и протесты со стороны Китая, начнет сбрасывать воду с АЭС в океан в четверг, отметив, что процесс начнется, если позволят погодные условия.

Эксперты МАГАТЭ ранее заявляли, что действия Японии по сбросу в океан воды, которая использовалась для охлаждения реакторов пострадавшей от цунами в 2011 году АЭС "Фукусима-1" будут безопасными.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

В апреле 2021 года власти Японии объявили о планах постепенного сброса воды в океан с "Фукусимы-1" после ее специальной обработки. Решение Токио вызвало широкое недовольство со стороны соседних стран и, в частности, среди представителей рыболовной индустрии, которые опасались, что потребители будут отказываться от любых морепродуктов, выловленных в этой зоне.

Некоторые ученые полагают, что долгосрочные последствия такого шага не ясны, поэтому сброс воды нужно отложить.