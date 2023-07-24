КНДР запустила предположительно баллистическую ракету в сторону Японского моря

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Северная Корея запустила предположительно баллистическую ракету. Об этом говорится в опубликованном в твиттере сообщении канцелярии японского премьера Фумио Кисиды.

Со своей стороны, азиатские СМИ со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщают, что ракету запустили в сторону Японского моря.

В сообщениях отмечается, что запуск ракеты состоялся после того, как атомная подводная лодка США Annapolis прибыла в Южную Корею ранее в понедельник.