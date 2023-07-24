Вторая за неделю американская атомная подлодка пришвартовалась в южнокорейском порту

Атомная подлодка США класса "Лос-Анджелес" Olimpia Фото: Dondi Tawatao/Getty Images

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) США класса "Лос-Анджелес" Annapolis прибыла в понедельник на военно-морскую базу на южнокорейском острове Чеджудо, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на ВМС Южной Кореи.

"Ее заход в порт предназначен для пополнения военных запасов во время выполнения оперативной миссии", - говорится в сообщении ВМС.

В нем указывается, что "ключевой задачей атомной подводной лодки является проведение операций по противокорабельной и противолодочной обороне".

В то же время, как отмечает агентство, заход осуществлен в рамках "усиления координации двух стран в области безопасности на фоне напряженности, усиленной бряцанием Пхеньяном оружием, включая пуски крылатых ракет в минувшие выходные".

Южнокорейские военные также сообщили, что стороны приурочат заход подлодки к "мероприятиям по обмену в ознаменование 70-й годовщины южнокорейско-американского альянса".

"Ренхап" напоминает, что во вторник на прошлой неделе в южнокорейский порт Пусан прибыла американская подводная лодка класса "Огайо" Кentucky.

"Это было расценено как шаг, призванный успокоить южнокорейскую общественность, которая все больше опасается северокорейских ядерных и ракетных угроз, и сдержать эти угрозы", - пишет агентство.

По словам официальных представителей Сеула, это был первый заход американской атомной подводной лодки в южнокорейские воды за последние 40 лет.

Одновременно заход АПЛ стал примером реализации так называемой "Вашингтонской декларации", подписанной президентами Южной Кореи и США Юн Сук Елем и Джо Байденом во время их саммита в Вашингтоне в апреле. Документ предусматривает "беспрецедентное расширение и усиление стратегии сдерживания" КНДР, в том числе периодические заходы американских атомных подлодок в южнокорейские порты.