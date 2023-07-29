Истребители ВВС США и Южной Кореи провели совместные учебно-боевые стрельбы

Фото: South Korean Defense Ministry via Getty Images

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - На фоне пусков баллистических ракет КНДР в начале недели американские и южнокорейские истребители в пятницу провели совместные учебно-боевые стрельбы, следует из данных командования ВВС США на Тихом океане.

Ракетно-бомбовые удары наносились по целям на полигоне на западе Южной Кореи.

В совместных учениях были задействованы американские истребители F-16 и южнокорейские F-35 и F-16.

"Подобные мероприятия демонстрируют постоянную совместимость ВВС Республики Корея и ВВС США, а также демонстрируют нашу способность при необходимости предоставлять командирам быстрые и гибкие варианты реагирования", - говорится в сообщении американских военных.

При этом подчеркивается, что регулярные учения, связанные с боевой стрельбой, необходимы для поддержания совместной готовности.

"Сегодняшняя демонстрация военно-воздушных сил (...) служит фактором сдерживания при обороне Корейского полуострова", - отметили военные США.