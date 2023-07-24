Южнокорейские военные сообщили о двух выпущенных КНДР баллистических ракетах

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - КНДР в понедельник совершила пуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщает "Рёнхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи (JCS).

"Наши военные выявили две баллистические ракеты, выпущенные Северной Кореей из районов близ Пхеньяна в сторону Японского моря 24 июля в 23:55 по местному времени (17:55 по московскому времени) и 25 июля в полночь по местному времени (18:00 по московскому времени)", - приводит агентство выдержки из заявления JCS.

В нем отмечается, что обе ракеты пролетели около 400 км прежде, чем упасть в море.

В заявлении также говорится, что южнокорейские военные пытаются установить точный тип запущенных ракет.

Отмечается, что запуск состоялся после того, как ранее в понедельник атомная подводная лодка США Annapolis прибыла в Южную Корею. Кроме того, 18 июля другая американская атомная подлодка в первый раз за несколько десятков лет прибыла в Южную Корею с целью продемонстрировать обязательства Вашингтона по защите этой страны, сообщало "Рёнхап".

За прошедшие несколько дней КНДР несколько раз запускала ракеты. Так, 18 июля она запустила две баллистические ракеты в направлении Японского моря, а 22 июля осуществила пуск крылатых ракет в направлении Желтого моря.