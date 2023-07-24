Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Южнокорейские военные сообщили о двух выпущенных КНДР баллистических ракетах

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - КНДР в понедельник совершила пуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщает "Рёнхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи (JCS).

"Наши военные выявили две баллистические ракеты, выпущенные Северной Кореей из районов близ Пхеньяна в сторону Японского моря 24 июля в 23:55 по местному времени (17:55 по московскому времени) и 25 июля в полночь по местному времени (18:00 по московскому времени)", - приводит агентство выдержки из заявления JCS.

В миреВторая за неделю американская атомная подлодка пришвартовалась в южнокорейском портуВторая за неделю американская атомная подлодка пришвартовалась в южнокорейском портуЧитать подробнее

В нем отмечается, что обе ракеты пролетели около 400 км прежде, чем упасть в море.

В заявлении также говорится, что южнокорейские военные пытаются установить точный тип запущенных ракет.

Отмечается, что запуск состоялся после того, как ранее в понедельник атомная подводная лодка США Annapolis прибыла в Южную Корею. Кроме того, 18 июля другая американская атомная подлодка в первый раз за несколько десятков лет прибыла в Южную Корею с целью продемонстрировать обязательства Вашингтона по защите этой страны, сообщало "Рёнхап".

За прошедшие несколько дней КНДР несколько раз запускала ракеты. Так, 18 июля она запустила две баллистические ракеты в направлении Японского моря, а 22 июля осуществила пуск крылатых ракет в направлении Желтого моря.

КНДР Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 24 июля

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

"Казпочта" приостановила операции с попавшим под санкции "Юнистримом"

"Казпочта" приостановила операции с попавшим под санкции "Юнистримом"

Уровень радиоактивного цезия в рыбе близ "Фукусимы" превысил в 180 раз допустимую норму

Уровень радиоактивного цезия в рыбе близ "Фукусимы" превысил в 180 раз допустимую норму

Twitter сменил логотип

Twitter сменил логотип

Ряд грузинских и армянских банков приостановили работу с подпавшим под санкции "Юнистримом"

Президент Киргизии заявил, что в республике не дискриминируют русский язык

Президент ЮАР на саммите "Россия-Африка" планирует обсудить мирный план по Украине

Президент ЮАР на саммите "Россия-Африка" планирует обсудить мирный план по Украине

Польский саперный батальон будет размещен в 30 км от белорусского Гродно

ФСБ нашла следы взрывчатки в трюме иностранного сухогруза, следовавшего в Ростов-на-Дону

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });