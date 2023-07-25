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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

В Алжире 34 человека погибли из-за лесных пожаров

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 34 человек погибли из-за природных пожаров, бушующих на севере и востоке Алжира, сообщают во вторник франкоязычные СМИ со ссылкой на МВД страны.

Отмечается, что погибли, в частности, 10 военных.

Ранее поступали данные о 15 погибших в стране.

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Спасатели эвакуировали 1,5 тыс. человек в трех провинциях страны. В борьбе с огнем задействованы 7,5 тыс. пожарных и специализированная техника, в том числе авиация.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выразил соболезнования родственникам погибших.

Лесные пожары свирепствуют на севере и востоке Алжира на фоне жаркой сухой погоды. В понедельник столбик термометра в некоторых районах страны поднимался до 48 градусов по Цельсию.

Алжир
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