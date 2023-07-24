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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:39

На Корфу и Родосе продолжается эвакуация из-за природных пожаров

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Греции на трех островах - Корфу, Эвбея и Родос - проводят эвакуации из-за мощных природных пожаров, которые начались на фоне аномальной жары, сообщают западные СМИ.

В ночь на 24 июля с Корфу были эвакуированы 2466 человек, в операции участвовали частные суда и суда береговой охраны, сообщил представитель пожарной службы. По его данным, огонь не задел ни частные дома, ни отели. Мэр Северного Корфу Гиоргос Махимарис, побывав в нескольких местах, где тушат пожары, предположил, что причиной мог быть поджог.

23 июля вечером служба экстренной связи Греции опубликовала приказ, по которому люди, находящиеся в районах острова Санта, Мегула, Порта, Палия, Перития и Синиес, должны были эвакуироваться. Туристическая компания TUI Group рекомендовала клиентам оставаться в нескольких конкретных отелях 24 и 25 июля и не пытаться добраться до аэропорта.

На острове Эвбея власти рекомендовали гражданам четырех южных населенных пунктов перебраться в город Каристос, который находится к западу от пожара.

Kathimerini сообщает, что в воскресенье в Греции был установлен новый температурный рекорд, температура в городе Йитион в южной части полуострова Пелопоннеса достигла 46,4 градусов по Цельсию. В стране тушат 82 пожара, 64 из которых начались в воскресенье.

Ранее сообщалось, что с острова Родос из-за пожаров около 19 тысяч человек. В правительстве это назвали крупнейшей подобной операцией в истории страны. 16 тысяч человек вывезли с острова по воздуху, остальных по морю. Министр туризма Греции Ольга Кевалогианни сказала журналистам, что в отелях Родоса нет мест для туристов, эвакуированных людей размещали в спортзалах, конференц-залах и даже в частных домах местных жителей. Она также опровергла утверждения о том, что из-за пожаров пострадало 50% территории острова: по ее данным, эта зона намного меньше, примерно между 10% и 20% общей площади Родоса.

По предварительным данным, из-за пожаров люди не пострадали.

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