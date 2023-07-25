Россиян предостерегли от прогулок в горах и лесах Антальи из-за пожаров

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Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Генконсульство России в Анталье призвало российских туристов не покидать территорию отелей во время отдыха в Турции и воздержаться от прогулок в горной и лесной местности из-за сильных природных пожаров.

"В связи с сохраняющимися в отдельных труднодоступных горных местах очагами возгорания призываем наших граждан быть предельно внимательными, следить за обстановкой и новостями, во время стихийных бедствий, по возможности, не покидать территорию отелей и воздерживаться от индивидуальных прогулок в горной и лесной местности", - сообщила дипмиссия.

Пока Генконсульство получает единичные обращения от сограждан в связи со сложившейся ситуацией.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации дипломаты советуют туристам неукоснительно следовать указаниям местных властей и администрации отеля, обязательно иметь при себе контакты туроператора, страховой службы, российского посольства или консульства для экстренной связи и информирования о внештатных обстоятельствах.

С середины июля в курортной зоне Антальи и Муглы установилась аномально жаркая погода, напомнила дипмиссия. Под влиянием экстремальной жары и ветра во многих уездах турецкой Ривьеры фиксируются очаги возгорания лесных массивов, полей и кустарников.

Вечером 24 июля обострилась ситуация в Кемере. Начавшийся в местечке Дегирмендере пожар под воздействием сильного ветра получил распространение в труднодоступной лесистой горной местности, расположенной к северу от основной курортной зоны.

Местные власти с привлечением необходимых средств и персонала принимают меры для тушения пожара. К этим работам привлечены до полутора тысяч человек, специальная техника и авиация. На текущий момент, по заверениям властей, огонь не угрожает местам, где расположены отели и объекты массового туризма.