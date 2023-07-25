Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:18

Запуск корабля Crew Dragon с космонавтом Борисовым к МКС перенесен на 17 августа

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Запуск космического корабля SpaceX Crew Dragon-7 к Международной космической станции (МКС) с российским космонавтом Константином Борисовым на борту переносится с 15 на 17 августа, сообщил руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов NASA Стив Стич.

"Из-за высокой загруженности с очередностью запусков Falcon 9 на стартовой площадке мы переносим дату запуска на 17 августа", - сообщил Стич.

По его словам, запуск запланирован на 06:56 по времени Восточного побережья США (13:56 по Москве) и корабль пристыкуется к МКС 18 августа в 02:45 (09:45 по московскому времени).

5 июля в NASA сообщали, что запуск к МКС корабля Crew Dragon, в состав экипажа которого входит космонавт "Роскосмоса" Борисов, запланирован на 15 августа.

Вместе с Борисовым на станцию отправятся астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA) датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

1 марта в "Роскосмосе" сообщили о расширении соглашения между РФ и США о перекрестных полетах на МКС. По данным госкорпорации, "Роскосмос" и NASA согласовали дополнительный полет российского космонавта к станции на корабле Crew Dragon. Сообщалось, что космонавту Гребенкину предстоит отправиться на МКС в составе экипажа миссии Crew-8 в феврале 2024 года.

В настоящий момент в рамках соглашения между "Роскосмосом" и NASA осуществляются две миссии на МКС - в сентябре прошлого года к станции был запущен российский корабль "Союз МС-22", в состав экипажа которого, помимо россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, входит астронавт NASA Фрэнк Рубио. Они вернутся на Землю на корабле "Союз МС-23", который прибыл на станцию в феврале для замены поврежденного "Союза МС-22". В марте состоялся запуск американского корабля Crew Dragon-6, на котором на станцию прибыл космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев.

Crew Dragon NASA МКС Константин Борисов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Совет ЕС принял закон о декарбонизации морского транспорта

Что произошло за день: вторник, 25 июля

Новым главой китайского ЦБ назначен Пань Гуншэн

В США заявили о повреждении американского дрона из-за действий самолета РФ в Сирии

Глава МИД КНР Цинь Ган отправлен в отставку, на его место назначен Ван И

Глава МИД КНР Цинь Ган отправлен в отставку, на его место назначен Ван И

Twitter в ближайшие месяцы добавит финансовый функционал

Twitter в ближайшие месяцы добавит финансовый функционал

Россиян предостерегли от прогулок в горах и лесах Антальи из-за пожаров

Россиян предостерегли от прогулок в горах и лесах Антальи из-за пожаров
Военная операция на Украине

Российские военные отразили атаку украинских морских дронов на корабль в Черном море

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });