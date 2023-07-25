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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:18

Шойгу прибыл в Северную Корею

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российская военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в Корейскую Народно-Демократическую Республику, сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, самолет прибыл в международный аэропорт Сунан (пригород Пхеньяна).

"У трапа самолета министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам приветствовал главу российского оборонного ведомства", - информирует Минобороны.

Там сообщили, что делегация примет участие в торжественных мероприятиях, "посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов".

"Данный визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами", - подчеркнули в Минобороны РФ.

Ранее в российском военном ведомстве сообщали, что Шойгу 25-27 июля посетит КНДР по приглашению северокорейской стороны.

Минобороны РФ КНДР Сергей Шойгу
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