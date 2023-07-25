Сергей Шойгу 25-27 июля посетит КНДР
Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу 25-27 июля посетит КНДР по приглашению северокорейской стороны, сообщило российское военное ведомство.
Предполагается, что в Северной Корее Шойгу примет участие "в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов".
"Данный визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами", - заявили в Минобороны.