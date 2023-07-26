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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:18

Что случилось этой ночью: среда, 26 июля

Новый пакет военной помощи США для Украины на $400 млн, заявление МИД РФ о разблокировании Лачинского коридора, визит Шойгу в Северную Корею

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пентагон выделяет Украине военную помощь еще на $400 млн. В поставку, в частности, вошли 32 бронированные машины Stryker, ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot и NASAMS, а также для РСЗО HIMARS.

- МИД России выступил за скорейшее разблокирование Лачинского коридора. Помимо этого российские дипломаты подчеркнули необходимость восстановления нормальной жизни населения Нагорного Карабаха.

- Шойгу прибыл в Северную Корею. Российский министр обороны примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.

- Минздрав РФ предложил внести в перечень ПКУ два препарата для прерывания беременности. В реестр лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, могут войти "Мизопростол" и "Мифепристон".

- Два пилота разбившегося в Греции пожарного самолета погибли. Министр обороны Греции Никос Дендиас объявил трехдневный траур в связи с трагедией.

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