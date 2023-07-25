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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:18

Глава МИД Азербайджана назвал необходимые условия для обеспечения мира в регионе

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе делового визита в Москву во вторник провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, после чего состоялась трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, РФ и Армении.

Как сообщает азербайджанский МИД, в ходе встреч обсуждался процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном. Байрамов заявил, что утверждения армянской стороны по гуманитарной ситуации в регионе совершенно беспочвенны и представляют собой политическую манипуляцию.

По его словам, вопреки обязательствам, взятыми на себя в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, Армения использовала Лачинскую дорогу в военных целях, а также незаконно транспортировала азербайджанские природные ресурсы, и меры, принятые для пресечения этого, являются суверенным правом Азербайджана. Установление Азербайджаном погранично-пропускного пункта "Лачин" является необходимой мерой, пояснил министр.

Байрамов заявил, что действия армянской стороны, совершенные 15 июня этого года, создали препятствия для перехода армянских жителей через ППП. В настоящее время Азербайджан обеспечивает пропуск армянских жителей в медицинских целях, добавил он.

Глава МИД Азербайджана считает, что Ереван противодействует предложениям Баку, в том числе об использовании дороги "Агдам-Ханкенд и других дорог, для удовлетворения потребностей армянских жителей.

Байрамов подчеркнул, что прекращение попыток воспрепятствования мерам по реинтеграции армян, проживающих в Азербайджане, безоговорочное признание Арменией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также вывод с территории страны армянских вооруженных сил являются самыми необходимыми условиями для обеспечения мира в регионе.

Азербайджан Армения
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