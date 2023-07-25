МИД России выступил за скорейшее разблокирование Лачинского коридора

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Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российская сторона выступает за скорейшее разблокирование связывающего Армению и Нагорный Карабах Лачинского коридора и восстановление нормальной жизни карабахского населения, сообщает МИД РФ по итогам состоявшихся 25 июля в Москве трехсторонних и раздельных двусторонних переговоров главы МИД России Сергея Лаврова с коллегами из Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Армении Араратом Мирзояном.

"С российской стороны была подчеркнута необходимость скорейшего разблокирования Лачинского коридора и восстановления нормальной жизни населения Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении, размещенном вечером во вторник на сайте российского МИД.

Как отмечает ведомство, в ходе переговоров "министры сосредоточились на анализе совместных усилий по деэскалации ситуации вокруг Нагорного Карабаха и продвижению процесса нормализации азербайджано-армянских отношений в соответствии с положениями заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января, 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года".

"Главы внешнеполитических ведомств подтвердили важность активизации работы по всем трекам трехсторонних договоренностей, включая разблокирование транспортных коммуникаций, делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией, а также контакты по линии общественников и экспертов и запуск диалога парламентариев. Особое внимание уделили тематике согласования мирного договора между Баку и Ереваном с акцентом на преодоление остающихся разногласий" - сообщает МИД РФ.

Как отметили в ведомстве, в ходе беседы Лаврова с Байрамовым рассмотрены "основные вопросы двусторонней повестки, а также международной и региональной проблематики". "Министры обсудили ход сотрудничества на Каспийском море и в рамках реализации проекта МТК "Север - Юг", высказались в пользу возобновления взаимодействия в рамках Консультативной региональной платформы "3+3", - информирует МИД.

На встрече Лаврова с Мирзояном "проанализированы наиболее актуальные сюжеты российско-армянской повестки, в том числе на экономическом и гуманитарном направлениях", отмечается в сообщении. Условлено продолжать эффективное взаимодействие в рамках общих интеграционных объединений - ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, заключает МИД.