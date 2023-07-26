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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Комитет постпредов стран ЕС согласовал продление индивидуальных санкций в отношении РФ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Комитет постоянных представителей государств-членов Евросоюза (Coreper) согласовал в среду проект постановления Совета ЕС о продлении индивидуальных санкций против РФ в связи с украинской ситуацией.

"Послы ЕС одобрили продление ограничительных мер, связанных с территориальной целостностью Украины", - сообщило в твиттере испанское председательство Совета ЕС.

Санкции против физических и юридических лиц, которые, по мнению Брюсселя, "подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", обычно продлеваются на полгода.

После одобрения на заседании Coreper Совет ЕС утверждает официальное постановление. В последние годы, как правило, соответствующие решения принимаются по письменной процедуре без обсуждения. После публикации в "Официальном журнале" ЕС очередные продления действия санкций вступают в силу.

Индивидуальные санкции подразумевают замораживание банковских активов в Европе и запрет на въезд на территорию Евросоюза, а также стран, присоединившихся к данным ограничительным мерам.

Персональные санкции ЕС в связи с украинской ситуацией были впервые введены 17 марта 2014 года.

Coreper Совет ЕС Евросоюз Украина
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