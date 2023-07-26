Саакашвили отказался участвовать в судебном процессе из-за ухудшения здоровья

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Один из процессов против бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили не состоялся в среду в Тбилисском городском суде в связи с ухудшением его здоровья, сообщил журналистам его адвокат Шота Тутберидзе.

Саакашвили отказался дистанционно из больничной палаты участвовать в проходящем в среду процессе в связи с ухудшением здоровья, и это ходатайство судом было удовлетворено, сообщил адвокат.

Он уточнил, что дело касается разгона силовыми структурами митинга оппозиции 7 ноября 2007 года и погрома независимой телекомпании "Имеди", когда пострадали более 300 граждан. Дело рассматривается в суде с 2014 года. Саакашвили предъявлено обвинение, что с его ведома производились противозаконные действия.

Дело в суде повторно пересматривается в связи с заменой судьи. "Несмотря на то, что мы не доверяем этому суду, мы будем участвовать в процессе для установления справедливости", - подчеркнул адвокат.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори. С 12 мая прошлого года Саакашвили перевели на лечение в клинику "Вивамед".

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.