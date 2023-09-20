Саакашвили призвал руководство Грузии мирно передать власть оппозиции

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прогнозирует скорую смену власти в стране и предлагает властям сесть за стол переговоров с оппозиций и мирно передать ей власть.

Он сделал это заявление во время дистанционного включения на судебном заседании по одному из возбужденных против него уголовных дел.

"Воле народа никто не сможет противостоять, и события могут развиваться очень стремительно, по крайне тяжелому сценарию. Единственное, о чем я хочу сказать Иванишвили (Бидзина Иванишвили - основатель правящей партии "Грузинская мечта", бизнесмен, которого грузинская оппозиция обвиняет в управлении действующими властями "из-за кулис" - ИФ), ему надо сесть за стол переговоров с оппозицией по единственному вопросу - мирной передачи власти", - сказал он.

Саакашвили коснулся ряда вопросов внешней и внутренней политики Грузии, а в заключение заявил, что, несмотря на физическую слабость, его дух никто не сможет сломить, так как он является "частью грузинского народа".

Непосредственно в рассмотрении возбужденного против него уголовного дела Саакашвили участвовать отказался, заседание в Тбилисском городском суде продолжается без его участия.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года, несмотря на грозившее ему уголовное преследование. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси. 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. 12 мая прошлого года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится и в настоящее время.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения - сфальсифицированными.