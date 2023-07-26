В ЕС встревожены гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Брюссель глубоко обеспокоен гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Движение по Лачинскому коридору затруднено уже более семи месяцев, несмотря на постановления Международного суда вновь открыть его. Медикаментов и товаров первой необходимости не хватает или они уже закончились, что имеет тяжелые последствия для местного населения", - говорится в заявлении Борреля, распространенном вечером в среду в Брюсселе.

Он призвал власти Азербайджана "гарантировать в ближайшее время безопасность и свободу передвижения по Лачинскому коридору и не допустить дальнейшей эскалации кризиса".

"Мы приняли к сведению выраженную властями Азербайджана готовность также поставлять товары через город Агдам. Это не следует рассматривать как альтернативу открытию Лачинского коридора. ЕС также отмечает, что деятельность Международного комитета Красного Креста в регионе серьезно пострадала, и призывает к ее полному возобновлению, включая медицинскую эвакуацию и доставку гуманитарной помощи", - сказано в заявлении.

В Евросоюзе подчеркивают, что гуманитарный доступ не должен политизироваться никем.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам также указал на важность "подлинной приверженности всех сторон результатам переговоров и будущему, основанному на общих интересах и взаимном доверии".