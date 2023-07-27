США призывали к немедленному освобождению президента Нигера

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поддерживает президента Нигера Мохамеда Базуму и призывают к его немедленному освобождению.

"Я разговаривал с президентом Базума ранее этим утром и ясно дал понять, что Соединенные Штаты решительно поддерживают его как демократически избранного президента Нигера", - сказал Блинкен журналистам в Новой Зеландии.

"Мы призываем к его немедленному освобождению", - добавил он.

Ранее военные в эфире национального телевидения Нигера заявили о свержении Базума.

"Границы страны закрыты, и по всей стране объявлен комендантский час", - цитирует телеканал Al Jazeera полковника Амаду Абдрамане.

Он добавил, что работа всех учреждений республики приостановлена.

По его словам, военные выступили против президента "из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью и плохого управления". Абдрамане также предостерег иностранные государства от вмешательства во внутреннюю политику Нигера.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии выступили против нигерийского лидера.

Телеканал CNN сообщил, что Базум был схвачен президентской гвардией, что привело к протестам в столице и вызвало предупреждения региональных властей о готовящемся государственном перевороте.

Министр внутренних дел страны Хамаду Сулей был арестован президентской гвардией в среду утром по местному времени и содержится в президентском дворце в столице Ниамее вместе с Базумом, сообщил телеканал.