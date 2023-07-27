"Рособоронэкспорт" заявил об отсутствии трафика российского оружия из Африки на Украину

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" не фиксирует фактов передачи Украине российского оружия и военной техники странами Африки, заявил глава компании Александр Михеев.

"Мы внимательно отслеживаем перемещение вооружений в зону конфликта из разных регионов мира. За последнее время "Рособоронэкспорт" не замечал нарушения обязательств по заключенным ранее контрактам со стороны африканских партнеров", - сказал Михеев "Интерфаксу" на саммите "Россия-Африка 2023".

"Рособоронэкспорт" высоко ценит сдержанную позицию стран Африки в отношении различных антироссийских санкций, которая делает континент открытым для честной конкурентной борьбы", - добавил он.