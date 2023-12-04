"Рособоронэкспорт" сообщил о новых оружейных контрактах с Африкой

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" сообщил, что компания по итогам 2023 года заключит оружейные контракты со странами Африки на сумму более $5,2 млрд.

"Доля экспорта в страны Африки в 2023 году превысила 30% от общего объема поставок "Рособоронэкспорта", а контрактация компании в регионе по итогам года составит более 5,2 млрд долларов", - заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, чьи слова привели в пресс-службе компании в связи со стартом в Египте выставки EDEX 2023.

Как сообщили в пресс-службе, компания принимает участие в Международной выставке оборонной промышленности EDEX 2023, которая проходит с 4 по 7 декабря в Каире.

"Рособоронэкспорт" сегодня прилагает все усилия, чтобы оставаться надежным партнером, осознавая вызовы и угрозы в области безопасности, стоящие перед африканскими государствами. Компания среди прочего активно сотрудничает с регионом по кибербезопасности, космическим программам, а также средствам противодействия терроризму", - заявил Михеев.

По данным пресс-службы, EDEX завершает глобальную выставочную кампанию 2023 года, "Рособоронэкспорт" принял участие в 16 международных салонах на территории России и за рубежом.