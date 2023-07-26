Кремль обвинил Запад в давлении на страны Африки с целью помешать их участию в саммите с РФ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили о неприкрытом вмешательстве Вашингтона и других западных стран с тем, чтобы отговорить африканские страны от участия в саммите "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге.

На вопрос журналистов, с чем связано сокращение числа африканских стран, согласившихся на саммит в России, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Это абсолютно неприкрытое, наглое вмешательство США, Франции и других государств через их диппредставительства в африканских странах и их попытки оказать давление на руководство этих стран с тем, чтобы воспрепятствовать их активному участию в форуме".

"Это действительно факт, он совершенно возмутительный, но это ни в коей мере не помешает успешному проведению саммита", - добавил Песков.

Касаясь самого мероприятия, представитель Кремля отметил, что в Москве рады приезду глав государств и правительств африканских стран.

"Мы ждем в предстоящие дни очень насыщенный саммит, продуктивный саммит, но что касается сокращения числа глав государств, которые приехали, то да, действительно, это за последнее время произошло. Во многом это связано с рабочими планами глав государств, но есть, конечно, и толика того, о чем мы уже говорили (давление западных стран - ИФ)", - сказал Песков.