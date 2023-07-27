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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Орбиту МКС подняли почти на километр перед прибытием корабля "Союз МС-24"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли на 790 метров для обеспечения запуска пилотируемого корабля "Союз МС-24" и приземления "Союза МС-23", сообщили в "Роскосмосе" в четверг.

"Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-22", пристыкованного к российскому служебному модулю "Звезда", были включены в 15:02 по московскому времени и проработали 301,9 секунды, выдав импульс величиной 0,46 м/с", - говорится в сообщении.

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По предварительным данным Центра управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения, средняя высота орбиты станции увеличилась на 790 м и составила 417,1 км.

Запуск корабля "Союз МС-24" запланирован на 15 сентября 2023 года. В экипаж входят космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О'Хара.

Приземление корабля "Союз МС-23" с космонавтами Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и астронавтом NASA Франциско Рубио намечается 27 сентября 2023 года.

МКС Союз МС-24
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