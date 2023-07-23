ЮАР в ближайшие несколько лет хочет отправить на МКС двух астронавток
Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Южно-Африканская Республика хочет организовать миссии двух астронавток на Международную космическую станцию (МКС), сообщил исполнительный директор Южноафриканского национального космического агентства (САНСА) Хумбулани Мудау.
"Мы бы хотели отправить в течение ближайших нескольких лет двух африканских женщин на Международную космическую станцию", - сказал он на переговорах с гендиректором "Роскосмоса" Юрием Борисовым в воскресенье в ЮАР.
Ранее благодаря "Роскосмосу" на МКС слетал первый астронавт ОАЭ Хаззаа Аль-Мансури. В марте 2024 года планируется полет белорусской космонавтки на российском корабле "Союз МС-25".