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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:37

Китай и Индия обязались поддерживать мир на спорных приграничных территориях

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Командование Китая и Индии по итогам 19-го раунда переговоров, прошедших 14 и 15 августа, пообещали сохранять мир и спокойствие на Линии фактического контроля (ЛАК) между странами, сообщает сайт Минобороны КНР.

ЛАК является границей стран де-факто, она признана юридически в соглашениях между Китаем и Индией.

Кроме того, стороны пришли к согласию о необходимости решения спорных вопросов в кратчайшие сроки и "о поддержании динамики диалога и переговоров через военные и дипломатические каналы".

В конце июля Индия осудила Китай, который по-прежнему выдает специальные визы жителям северо-восточного индийского штата Аруначал-Прадеш, образованного после китайско-индийского пограничного конфликта в 1962 году. Китай считает Аруначал-Прадеш частью входящих в его состав территорий южного Тибета.

Индия с 1960-х годов оспаривает контроль КНР над Аксайчином, находящимся на стыке Китая, Индии и Пакистана. Индия включает его в регион Ладакх. КНР же претендует на 90 тысяч кв. км в индийском штате Аруначал-Прадеш.

Обострение ситуации в районе Ладакха, расположенного между горными системами Куньлунь и Гималаи, началось в мае 2020 года с конфликтов между китайскими и индийскими военными. Это стало причиной наращивания обеими сторонами военного присутствия на границе.

В октябре 2022 года сообщалось, что командование Индии в рамках укрепления границы с КНР в районе Ладакха начинает закупать разведывательные беспилотники и системы слежения.

В декабре стало известно о столкновениях вдоль линии фактического контроля в районе штата Аруначал-Прадеш, несколько военнослужащих Индии и Китая получили ранения и травмы.

Индия Китай Минобороны Аруначал-Прадеш Ладакх Тибет
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