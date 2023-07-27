Байден изучает возможность нормализации отношений Саудовской Аравии с Израилем

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден рассматривает возможность заключения соглашения с Эр-Риядом о взаимной безопасности, которое предусматривало бы урегулирование отношений между Саудовской Аравией и Израилем, сообщает в четверг The New York Times.

По мнению американского лидера, для этого Израиль должен пойти на уступки палестинцам, включая возможность урегулирования израильско-палестинского конфликта на основе сосуществования двух государств.

После соответствующих обсуждений с советником по нацбезопасности Джейком Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном, советником по Ближнему Востоку Бреттом Макгерком, Байден отправил Салливана и Макгерка в Саудовскую Аравию "для изучения возможности заключения каких-либо договоренностей между США, Саудовской Аравией, Израилем и Палестиной", говорится в публикации. Они прибыли туда ранее в четверг.

Глава Белого дома пока не принял окончательное решение, но "дал своей команде зеленый свет" на переговоры с саудовским наследным принцем Мухаммедом бин Салманом с целью выяснить, возможна ли такая сделка и какой ценой. Отмечается, что предварительное обсуждение уже идет.

В прошлом месяце Блинкен заявил, что неспокойная обстановка на Западном берегу реки Иордан, в частности, строительство там еврейских поселений, усложняет Вашингтону задачу для посредничества в нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

По словам госсекретаря и Израиль, и Саудовская Аравия заинтересованы в заключении соглашения, но это весьма трудная задача.

В 2020 году ОАЭ и Израиль нормализовали отношения при посредничестве США. Помимо ОАЭ дипломатические отношения с Израилем тогда наладили Бахрейн и Марокко. Соответствующие соглашения назвали авраамскими. В начале января 2021 года к ним присоединился Судан.

Ранее портал Axios сообщал, что израильское правительство проинформировало администрацию Байдена о планах по строительству нескольких тысяч новых единиц жилья в поселениях на Западном берегу реки Иордан. Источники портала отмечали, что администрация президента США пытается повлиять на израильское правительство, чтобы оно, по крайней мере, максимально минимизировало свои планы.

В мае издание писало со ссылкой на неназванных представителей американских властей, что в Вашингтоне считают возможным достичь прорыва в нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией до конца 2023 года.