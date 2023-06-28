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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Блинкен заявил об обеспокоенности эскалацией на Западном берегу в Израиле

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора со своим израильским коллегой Эли Коэном заявил, что в Вашингтоне крайне обеспокоены вспышками насилия в израильских поселениях на Западном берегу, сообщили СМИ Израиля.

"Израилю необходимо сделать больше для противодействия насилию со стороны израильтян в отношении палестинцев, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен министру иностранных дел Эли Коэну в телефонном разговоре во вторник", - написала газета Jerusalem Post.

Она со ссылкой на информированный источник отметила, что Блинкен сказал, что США "ценят сообщения Коэна, премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта об инцидентах с применением насилия (...), но необходимо предпринять дополнительные действия", сообщил израильский чиновник, знакомый с ситуацией.

The Times of Israel написала, что МИД Израиля сообщил о том, что Коэн в беседе с Блинкеном "полностью осудил инциденты, когда (израильские - ИФ) граждане взяли закон в свои руки, и заявил, что правительство применит все необходимые средства".

Издание отметило, что американский госдепартамент пока не информировал о беседе.

Как сообщалось, четверо израильтян были убиты и еще четверо ранены в результате обстрела двумя террористами автозаправочной станции за пределами поселения Эли на Западном берегу на минувшей неделе.

В ответ, как сообщали СМИ, еврейские поселенцы устроили погромы в палестинских деревнях на Западном берегу.

Энтони Блинкен Нетаньяху Биньямин США
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