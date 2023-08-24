Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Израиль и Саудовская Аравия могут подписать соглашение о дипотношениях в начале 2024 года

Израиль и Саудовская Аравия могут подписать соглашение о дипотношениях в начале 2024 года
Фото: Andrea Savorani Neri/NurPhoto via Getty Images

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Израиль и Саудовская Аравия, скорее всего, в начале 2024 года могут подписать соглашение об установлении дипломатических отношений, сообщило Ynet со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

"Мы ведем разговор о заключении мирного соглашения между Израилем и Саудовской Аравией в следующем году, скорее всего, в начале следующего года", - сказал собеседник издания.

По его словам, такой оптимистичный прогноз стал возможен после трех визитов в Королевство советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и прогресса, достигнутого на его переговорах с саудовскими представителями.

Собеседник издания сообщил, что в центре внимания этих переговоров была тема поставок вооружений Эр-Рияду для защиты от Ирана. Саудовская Аравия добивается заключения с США договора об обороне, который потребует одобрения двух третей американского Сената, отмечает израильское издание.

По его данным, на переговорах обсуждается и гражданская атомная программа Саудовской Аравии, которая вызывает вопросы в Израиле.

Что касается палестинской проблемы, то дискуссия сфокусирована на экономической помощи палестинцам со стороны Саудовской Аравии и США, а не на требовании прекратить поселенческую деятельность на оккупированных арабских территориях, против чего выступает правительство Израиля, сообщил израильский представитель.

Между Израилем и Саудовской Аравией нет дипломатических отношений. В 2005 году Саудовская Аравия сняла экономический бойкот Израиля после вступления во Всемирную торговую организацию. В 2020 году Саудовская Аравия разрешила израильским самолетам пролетать по специальному воздушному коридору в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

В 2020 году ОАЭ и Израиль нормализовали отношения при посредничестве США. Помимо ОАЭ, дипломатические отношения с Израилем тогда наладили Бахрейн и Марокко. Соответствующие соглашения получили наименование авраамских. В начале января 2021 года к ним официально присоединился Судан.

В мае Axios информировал со ссылкой на неназванных представителей американских властей, что в Вашингтоне считают возможным достичь прорыва в нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией до конца 2023 года.

Израиль США Саудовская Аравия Джейк Салливан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число жертв оползня в Грузии увеличилось до 31 человека

Лавров заявил, что вторжение в Нигер никому не принесет пользы

Лавров встретится с генсеком ООН для обсуждения "зерновой сделки"

Лавров встретится с генсеком ООН для обсуждения "зерновой сделки"

Польские патрули на границе с Белоруссией были обстреляны из пневматики

Польские патрули на границе с Белоруссией были обстреляны из пневматики
Военная операция на Украине

Власти Норвегии согласились передать Украине истребители F-16

В ЭКОВАС назвали провокацией план военных Нигера о трехлетнем переходном периоде

В ЭКОВАС назвали провокацией план военных Нигера о трехлетнем переходном периоде

Истребитель МиГ-31 поднимали при приближении к границе РФ норвежского Р-8А

В БРИКС приглашены шесть стран

В БРИКС приглашены шесть стран

Brent торгуется у $83,2 за баррель

Япония начала сброс в море воды с АЭС "Фукусима-1"

Япония начала сброс в море воды с АЭС "Фукусима-1"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });