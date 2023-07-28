США планируют поставить на Украину первые танки Abrams в сентябре

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Поставки американских танков M1A1 Abrams на Украину должны начаться в сентябре, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Они уточнили, что Соединенные Штаты в августе планируют передать несколько танков "старых моделей" M1A1 Abrams в Германию, где техника пройдет модернизацию. Как только процесс будет завершен, первая партия - примерно шесть-восемь танков - будет отправлена на Украину.

"Всего США планируют поставить 31 танк", - напомнил один из собеседников издания.

Кроме того, украинские военные должны пройти примерно десятинедельный курс подготовки на военной базе Графенвер в Германии - прежде чем приступить к эксплуатации техники.

По словам источника Politico в Минобороны США, обучение завершится уже в августе.