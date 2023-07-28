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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Шойгу и Ким Чен Ын поприсутствовали на военном параде в Пхеньяне

На параде были продемонстрированы полеты БПЛА

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу накануне присутствовали на параде в Пхеньяне в честь 70-летия окончания Корейской войны, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в пятницу.

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Ким Чен Ын и высокопоставленные делегации из Китая и России наблюдали прошедший поздно вечером в четверг парад со смотровой площадки, говорится в сообщении. Отмечается, что северокорейский лидер не выступал с речью.

На параде были представлены межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Хвасон-17" и твердотопливные МБР "Хвасон-18", а также продемонстрированы полеты беспилотников.

В КНДР 27 июля отмечают 70-летие победы в Отечественной освободительной войне. В стране проходят массовые мероприятия, приуроченные к этому празднику. Ранее на этой неделе, помимо российской делегации, возглавляемой министром обороны Сергеем Шойгу, в Северную Корею приехала китайская делегация.

КНДР Россия Китай Ким Чен Ын Сергей Шойгу
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