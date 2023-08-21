Ким Чен Ын проинспектировал части ВМС и наблюдал за пуском крылатой ракеты

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал 2-й гвардейский дивизион надводных кораблей Восточного флота ВМС Корейской народной армии и наблюдал за ракетным пуском, сообщило в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Ким Чен Ын наблюдал за учениями моряков сторожевого корабля и пуском стратегической крылатой ракеты с борта сторожевого корабля", - сообщило агентство.

Отмечается, что "цель была быстро и точно поражена без малейшего отклонения".

Северокорейский лидер лично "проверил боеготовность и состояние подготовки к войне кораблей дивизиона, ознакомился с условиями службы моряков и планом реконструкции военного порта". Он подчеркнул, что страна будет "твердо придерживаться линии на развитие ВМС", осуществлять модернизацию вооружений флота.

Ким Чен Ын сказал, что ВМС должны поддерживать высокий уровень бдительности и готовности, "непрестанно совершенствовать практические навыки, чтобы активно выполнить порученные боевые задания даже в неблагоприятных условиях", пишет агентство.

Точная дата посещения Ким Чен Ыном учений не называется.