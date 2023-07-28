Казахстан и РФ планируют перенести на 2025 год летные испытания комплекса "Байтерек"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Казахстан и Россия планируют перенести с 2023 на 2025 год начало летных испытаний совместного космического ракетного комплекса "Байтерек" с ракетой-носителем среднего класса, следует из проекта постановления правительства Казахстана, опубликованного на сайте министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

"На фоне сложной геополитической обстановки в мире произошел разрыв логистических цепочек при поставках комплектующих и материалов, что привело к увеличению длительности работ. В связи с этим планируется подписание протокола, который позволит перенести начало летных испытаний космического ракетного комплекса "Байтерек" с ракетой-носителем среднего класса на 2025 год и все работы по проекту", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

В протоколе о внесении изменений в межправительственное соглашение между Казахстаном и РФ о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года отмечается, что "стороны обеспечивают начало летных испытаний космического ракетного комплекса "Байтерек" с ракетой-носителем среднего класса в 2025 году", тогда как в действующем документе начало летных испытаний предполагалось провести в 2023 году.

Вместе с тем в новой версии документа предлагается "осуществление не менее трех испытательных пусков ракеты-носителя "Союз-5" с космического ракетного комплекса "Байтерек" до 2027 года", а не до 2025 года.

Кроме того, в проекте нового протокола предусматривается, что "размещение заказов по выведению с КРК "Байтерек" космических аппаратов на орбиты ракетой-носителем "Союз-5" и ее возможными модификациями, в количестве не менее двух пусков в год в период с 2028 по 2039 годы". В действующем документе говорится о размещении заказов в период с 2025 по 2036 годы.