Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Казахстан и РФ планируют перенести на 2025 год летные испытания комплекса "Байтерек"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Казахстан и Россия планируют перенести с 2023 на 2025 год начало летных испытаний совместного космического ракетного комплекса "Байтерек" с ракетой-носителем среднего класса, следует из проекта постановления правительства Казахстана, опубликованного на сайте министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

"На фоне сложной геополитической обстановки в мире произошел разрыв логистических цепочек при поставках комплектующих и материалов, что привело к увеличению длительности работ. В связи с этим планируется подписание протокола, который позволит перенести начало летных испытаний космического ракетного комплекса "Байтерек" с ракетой-носителем среднего класса на 2025 год и все работы по проекту", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

В протоколе о внесении изменений в межправительственное соглашение между Казахстаном и РФ о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года отмечается, что "стороны обеспечивают начало летных испытаний космического ракетного комплекса "Байтерек" с ракетой-носителем среднего класса в 2025 году", тогда как в действующем документе начало летных испытаний предполагалось провести в 2023 году.

Вместе с тем в новой версии документа предлагается "осуществление не менее трех испытательных пусков ракеты-носителя "Союз-5" с космического ракетного комплекса "Байтерек" до 2027 года", а не до 2025 года.

Кроме того, в проекте нового протокола предусматривается, что "размещение заказов по выведению с КРК "Байтерек" космических аппаратов на орбиты ракетой-носителем "Союз-5" и ее возможными модификациями, в количестве не менее двух пусков в год в период с 2028 по 2039 годы". В действующем документе говорится о размещении заказов в период с 2025 по 2036 годы.

"Байтерек" - российско-казахстанский космический ракетный комплекс на Байконуре, с которого планируется осуществлять запуск ракет "Союз-5".

Байтерек Казахстан Байконур Роскосмос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Американские депозитарные акции Ozon с 31 июля начнут торговаться на бирже Астаны

Япония с августа расширит запрет на экспорт автомобилей в Россию

Япония с августа расширит запрет на экспорт автомобилей в Россию

Что случилось этой ночью: пятница, 28 июля

Ким Чен Ын обсудил с делегацией РФ развитие сотрудничества в области обороны и безопасности

Ким Чен Ын обсудил с делегацией РФ развитие сотрудничества в области обороны и безопасности

Шойгу и Ким Чен Ын поприсутствовали на военном параде в Пхеньяне

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год

Трампу предъявлены новые обвинения по делу о ненадлежащем хранении секретных документов

США планируют поставить на Украину первые танки Abrams в сентябре

США планируют поставить на Украину первые танки Abrams в сентябре

Более 20 нарушений со стороны коалиции зафиксировали в небе над Сирией российские военные

Более 20 нарушений со стороны коалиции зафиксировали в небе над Сирией российские военные

Лавров назвал переворот в Нигере "антиконституционной затеей"

Лавров назвал переворот в Нигере "антиконституционной затеей"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });