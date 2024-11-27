Путин рассчитывает, что первый запуск с "Байтерека" на Байконуре состоится в 2025 году

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Первый запуск с космического ракетного комплекса "Байтерек" на Байконуре, как и запланировано, состоится в 2025 году, заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин после переговоров с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.

"Рассчитываем, что первый пуск с "Байтерека" состоится, как и запланировано, уже в будущем году", - сказал Путин.

"Байтерек" - строящийся российско-казахстанский космический ракетный комплекс на Байконуре, с которого планируется осуществлять запуск ракет "Союз-5".