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Путин рассчитывает, что первый запуск с "Байтерека" на Байконуре состоится в 2025 году

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Первый запуск с космического ракетного комплекса "Байтерек" на Байконуре, как и запланировано, состоится в 2025 году, заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин после переговоров с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.

"Рассчитываем, что первый пуск с "Байтерека" состоится, как и запланировано, уже в будущем году", - сказал Путин.

"Байтерек" - строящийся российско-казахстанский космический ракетный комплекс на Байконуре, с которого планируется осуществлять запуск ракет "Союз-5".

Байтерек Байконур Владимир Путин Казахстан
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